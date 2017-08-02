البدري: نفكر في إشراك الأساسيين.. الرواشدة: هدفنا بلوغ النهائي

قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إن مباراة الفيصلي لها ظروف خاصة، مشيرا إلى أهمية التأهل بشكل عام للأدوار النهائية بالبطولة.

وأضاف البدري، في المؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة نصف نهائي البطولة العربية غدا، أن فريق الفيصلي فريق كبير ولديه حظوظ كبيرة بجانب الفرق الثلاثة لتحقيق اللقب، مؤكدا محاولات كل فريق المستميتة لتحقيق ذلك.

وتابع أن قوام الأهلي في البطولة يأتي مؤكدا لطموحات الجهاز الفني ومجلس الإدارة والجماهير لتحقيق اللقب العربي، مشيرا إلى أن استفادة الأهلي من مشاركة البدلاء سيتم الكشف عنها فيما بعد، مشددا على أنهم قدموا مباريات كبيرة بأهداف كبيرة وكل الثقة والدعم من قبل الجهاز الفني لهم، مؤكدة شدة تركيز اللاعبين في مباراة الغد.

وقال البدري إن الجهاز الفني يسعي للتفكير بالاستعانة بأحد اللاعبين العائدين من الإجازة ولكن بعد دراسة الأمر بصورة فنية وبدنية، مشيدا بالبطولة وتنظيمها وأهميتها في تجميع العرب – على حد وصفه، مؤكدا أهمية خروج الصورة بروح طيبة دون النظر للفائز فقط.

من جانبه قال يوسف الرواشدة، كابتن فريق الفيصلي الأردني، إن لقاء الفيصلي والأهلي المصري تعتبر مواجهة كبيرة، مشددا على أن فريقه جاهز لتحقيق الفوز في لقاء نصف نهائي البطولة العربية.

وقال الرواشدة خلال المؤتمر الصحفي، إن فريقه جاهز لمواجهة الأهلي في نصف النهائي والتأهل للمباراة النهائية.

ويلتقي الأهلي المصري والفيصلي الأردني في الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، على استاد برج العرب في نصف نهائي البطولة العربية.