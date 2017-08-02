أمير تبوك يستقبل فريق الاتحاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك أمس الثلاثاء فريق نادي الاتحاد المشارك في دورة تبوك الدولية الثانية بقصر سموه الكريم، واعتبر سموه الكريم مشاركة نادي الاتحاد في الدورة للعام الثاني على التوالي إضافة حقيقية للبطولة ومسماها، مؤكدا أن الاتحاد يعد واحداً من أهم وأعرق الأندية السعودية، التي تحمل مكانة خاصة لدى سموه، وتمنى سموه في ختام حديثه التوفيق للنادي في مسيرته المقبلة إلى جانب كافة الأندية المشاركة في الدورة.

من جانبه، قدم نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد كعكي، درعا تذكارية لسمو الأمير، معبرا عن شكره وامتنانه الذي يحمله نيابة عن كافة أعضاء الفريق على حسن الضيافة والاستقبال، مشيراً إلى أن نادي الاتحاد يفخر بمشاركته في دورة تبوك الدولية للسنة الثانية على التوالي، مؤكداً أن نجاح البطولة يعود بعد فضل الله إلى حرص سموه الكريم ومتابعته الدائمة من أجل تحقيق التميز والريادة من خلال هذه الدورة.