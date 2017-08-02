العليوات من أفضل 10 هدافين في العالم لكرة اليد

حقق لاعب المنتخب السعودي لكرة اليد للشباب مصطفى العليوات، إنجازاً شخصياً جديداً بعد تحقيقه المركز العاشر في قائمة هدافي مونديال العالم، الذي اختتمت منافساته مؤخراً في الجزائر.

واستطاع قائد المنتخب السعودي الشاب مصطفى العليوات أن يسجل «43 هدفاً» في 7 مباريات، متحملاً جزءاً كبيرا من المسؤولية، بعد أن تكالبت الظروف على أخضر اليد بكثرة الغيابات التي أبعدت أكثر من 4 لاعبين أساسيين قبل انطلاق المونديال بأيام معدودة، بالإضافة إلى أن اللاعبين الذين سبقوه بالترتيب لعبوا مباريات أكثر بحكم تأهل منتخباتهم إلى الأدوار النهائية من التظاهرة العالمية.

ويعد العليوات من عائلة رياضية تخرج منها عديد من اللاعبين البارزين في سماء كرة اليد السعودية و نادي النور، وهو ابن اللاعب المعروف عبدالعظيم العليوات.

العليوات «مصطفى» الذي دخل عالم المستديرة الصغيرة في العام 2002م عن طريق مدرسة البراعم في نادي النور تحت إشراف محدذ الكواي و تيسير الخضيمي وتدرج تحت عدة مدربين في مختلف الفئات ومنهم ياسر العبيدي و والده عبدالعظيم، محققاً عديدا من الإنجازات مع ناديه النور والمنتخب السعودي في فئتي الناشئين و الشباب، رغم أن عمره لم يتجاوز الـ 21 ربيعاً.

من جهته أكد مصطفى العليوات أن الإنجاز يسجل باسم الوطن والرياضة السعودية وقال :»تحقق ذلك بفضل الله ثم تعاون زملائي اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية».

وأضاف العليوات:»أطمح لتحقيق عديد من الإنجازات باسم الوطن، وطموحي لا حدود له طالما أن قدوتي والدي الدولي السابق عبدالعظيم، «وأقدم جزيل الشكر للمدربين الوطنيين فاضل آل سعيد ومساعده موسى الهزاع على ثقتهم الكبيرة في المنتخب، و كذلك الوطني فاخر الغاشي، الذي منحني الثقة في نادي النور».