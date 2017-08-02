الهلال يعير «ليو» إلى ولفرهامبتون.. ودياز يستقر على «أجانب» الآسيوية

أنهى مجلس إدارة نادي الهلال إجراءات انتقال مهاجمه البرازيلي ليو بوناتيني إلى نادي ولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الهلال أن إدارة النادي أنهت إجراءات انتقال «ليو» على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى النادي الإنجليزي.

من جهة ثانية من المنتظر أن تعلن إدارة نادي الهلال بعد التشاور مع مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز، القائمة النهائية للاعبي الفريق المشاركين في دوري أبطال آسيا، حيث يعد يوم الأحد المقبل الموعد الأخير لاستقبال قوائم اللاعبين المشاركين في الأدوار النهائية من البطولة.

وتشترط البطولة الآسيوية وجود 4 لاعبين أجانب بينهم على الأقل لاعب واحد آسيوي، علماً أن الهلال يوجد ضمن صفوفه 5 لاعبين أجانب من بينهم لاعبان آسيويان هما الحارس العماني علي الحبسي والمهاجم السوري عمر خربين.

ووفقاً للمصادر فإن الأرجنتيني رامون دياز لديه قناعة كاملة بضرورة وجود البرازيلي كارلوس إدواردو والعماني علي الحبسي والسوري عمر خربين والأوروغوياني نيكولاس ميليسي في القائمة الآسيوية، فيما يرغب في الاعتماد على المهاجم الأوروغوياني ماتياس بريتوس كلاعب خامس في البطولات المحلية.