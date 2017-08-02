الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع وزيري خارجية تركيا وإندونيسيا

رأس وزير الخارجية عادل الجبير وفد المملكة، في الاجتماع الاستثنائي المفتوح للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، على مستوى وزراء الخارجية بشأن التطورات الأخيرة في القدس، والمنعقد أمس الثلاثاء في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا.

وضم وفد المملكة كلاً من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا وليد الخريجي والسفير خالد العنقري مدير عام مكتب وزير الخارجية، والسفير الدكتور زهير الإدريسي. وعلى هامش الاجتماع الاستثنائي، عقد وزير الخارجية لقاءين ثنائيين مع كل من وزير الخارجية بجمهورية تركيا مولود جاويش أوغلو، ووزيرة الخارجية بجمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.

وتم خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

1033060 الجبير مترئساً وفد المملكة للاجتماع الاستثنائي لـ"التعاون الإسلامي" بشأن القدس 1033062 .. ولدى لقائه وزير خارجية تركيا 1033061 .. ولدى لقائه وزيرة خارجية إندونيسيا