مروان بن شيهون: شراكة مميزة تربطنا بعملاق صناعة الاطارات في كوريا

قال مروان بن شيهون، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة بن شيهون المحدودة، الموزعون الحصريون لإطارات هنكوك في السعودية، إن التعاون الطويل والمثمر بيننا وبين شركة هنكوك للإطارات، نتج عنه شراكة استراتيجية تزداد يوما بعد يوم ، فيما يرى فيسونغ هوا سوه، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في هنكوك، ان علاقة شركة إطارات هنكوك و مجموعة بن شيهون تتجاوز بمراحل الشراكة التجارية ، وقال : نحن الان عائلة واحدة ، مشيرا الى ان علاقتنا بهم تزداد ترابطنا مع مرور الوقت ، وسوف يساهم ذلك في رفع مبيعاتنا في السعودية بشكل ، وكانت مجموعة بن شيهون ، وكيل اطارات هنكوك الرسمي والمعتمد بالمملكة ، قد دعت عدد من وسائل الاعلام لزيارة مقر الأبحاث والتطوير الجديد(Hankook Technodome ) في مدينة دايجيون في كوريا الجنوبية ، وفي بداية الزيارة تم عقد مؤتمر صحفي Hankook Technodome، حيث رحب كبار المسؤولين في شركة هنكوك للإطارات بالوفد، وقاموا بتقديم شرحا مختصرا عن أحدث تقنيات هنكوك الخاصة بإنتاج الإطارات، وكذلك حول استراتيجيتها العالمية بشكل عام ، وقد قام رئيس قسم التقنية ونائب الرئيس لقسم استراتيجية التسويق العالمية في قسم إطارات هنكوك للبحث والتطوير والتخطيط، بتقديم شرحا تفصيلياً حول الاستثمار في مراكز البحث والتطوير، وايضا حول استراتيجيات الشركة الخاصة بالمبيعات والتسويق في منطقة الشرق الاوسط ، كما قام الوفد أيضا بزيارة المصنع الرئيسي لإطارات هنكوك لتفحص خطوط الإنتاج، والتعرف على تقنيات هنكوك الرائدة في تصنيع الإطارات، ونظام التحكم بالجودة النوعية للمنتجات، من خلال إجراء تجارب قيادة ميدانية داخل المضمار الخاص بشركة إطارات هنكوك والذي يطلق عليه اسم «جي تراك».

تمتلك مراكز متقدمة للأبحاث والتطوير وفق احدث التقنيات العالمية

«هنكوك» تكشف عن خطط طموحه تضعها على رأس قائمة مصنعي الإطارات في العالم

أكد عملاق صناعة الاطارات في كوريا ( هنكوك )، ان لديه خطط طموحة واستراتيجية محددة سوف تضعه على قائمة كبار المصنعين للاطارات في العالم.

وتملك الشركة مركز متطور للأبحاث والتطوير في مدينة دايجيون يعرف بأسم (Hankooktd Technodome )، صمم وفق احدث التقنيات العالمية، ويقوم على تطوير المنتجات حسب احتياجات السوق، ويعتبر الأكبر من نوعه في العالم .

ويعد مركز البحث والتطوير “هنكوك تيكنودوم” تجسيدا لالتزام شركة هنكوك للإطارات القوي في الابتكار والبحث والتطوير، كما يشكل أداة أساسية للبنية التحتية الخاصة بالبحث والتطوير على المستوى العالمي للشركة، حيث يقوم هذا المركز الفائق التقدم تكنولوجيا بتوفير البيئة البحثية الأمثل.

وتخطط الشركة على التركيز على توفير التكنولوجيا الأصلية لمستقبل الشركة على المديين المتوسط والبعيد فيما يتعلق بخطط البحث والتطوير، وأيضا لقيادة أحدث تكنولوجيا تصنيع الإطارات، وتحقيق جودة نوعية ذات مستوى عالمي ، كما أن مركز البحث والتطوير الجديد سوف يلعب أيضا دوراً محوريا في تنفيذ ثقافة شركة هنكوك للإطارات الاستباقية الخاصة بابتكار عملية العمل.

وكذلك سوف يعمل باستمرار على تدعيم قدرة الشركة على البحث والتطوير للتقدم خطوة لأن تتربع على قائمة الشركات العاملة في صناعة الإطارات بالعالم، بالإضافة إلى ذلك، مركز “هنكوك تيكنودوم” مجهز بالكامل وهو على استعداد لزيادة تعزيز قيادتها التكنولوجية للتصدي بفعالية لبيئة الأعمال السريعة التغيير في قطاع صناعة السيارات مثل التقنيات الجديدة الخاصة بصناعة السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة التي بدأت في الانتشار.

وهذا المركز أيضا مجهز تجهيزا كاملا بمرافق مختلفة للبحث والاختبار. كما يحتوي مركز البحث والتطوير هذا على نظام محاكاة لقيادة السيارة، بالإضافة الى جهاز لاختبار مستوى نظام التعليق وذلك للقيام باختبارات افتراضية وتسجيل النتائج رقميا.

وفي المركز تعرض تكنولوجيا المستقبل فيما يخص دمج المواد الصديقة للبيئة مع تطوير مواد جديدة وتكنولوجيا المحاكاة، بالاضافة الى تكنولوجيا الشبكات.

ومركز هنكوك تيكنودوم مجهز بتجهيزات تكنولوجية عالية ويوفر بيئة عمل مثالية لتعزيز قدرة الشركة على المنافسة عالميا من خلال الابتكار والابداع، وفي نفس الوقت التعامل بنشاط مع التغيرات السريعة في بيئة الأعمال التجارية وتقديم المنتجات الأمثل للاحتياجات العملاء المختلفة.

مصدر للابتكار من خلال الهندسة المعمارية الفائقة

لقد تم تصميم مركز “هنكوك تيكنودوم” من قبل مكتب فوستر و شركاه، وهو مكتب تصميم معماري اسسه نورمان فوستر، ليعكس الريادة في الابتكار والتكنولوجيا، بجانب التزام الشركة في اصول العمارة المتطورة

من ناحية دمج أحدث تقنيات الانشاءات والمواد مع التصميم الهندسي المعماري للمركز، وسيكون المركز قادراً على عرض رؤية شركة إطارات وثقافتها من خلال الهندسة المعمارية والتصميم. ، وبلغت قيمة الاستثمارات في مركز “هنكوك تيكنودوم” حوالي 266.4 مليار وون كوري (أي مايعادل) دولار، ويقع في منطقة دادوك إينوبوليس، دايجيون، كوريا، وهو يتكون من 6 ادوار، بمساحة اجمالية تصل الى 96,328 متر مربع.

وتبلغ مساحة الارض التي بني عليها 70.387 متر مربع، ومن خلال جهوده الحثيثة، استطاع المركز الحصول على شهادة “ليد LEED” وهي تعني الريادة في التصميم من ناحية توفير الطاقة وحماية البيئة.

وشهادة “ليد” إحدى أعرق الشهادات الخاصة بالمنشآت وهي تصدر عن مجلس الولايات المتحدة الامريكية للبناء الذي يراعي البيئة، وهو مجلس غير ربحي ويقع مقره في الولايات المتحدة الامريكية. “ليد” تشجع استخدام بدائل غير ضارة بالبيئة تساهم في الحياة المستدامة وتوفر ارشادات خاصة بالتصميم، كما تعمل على وضع اهداف مناسبة لعملية إدارة البناء، وقد حصل المركز على الشهادة الذهبية بعد اتباع سلسلة من عمليات الرصد الدقيق والتوجيهات الصارمة، و تلتزم إطارات هنكوك باستمرار بناء مستقبل مستدام عن

طريق تحقيق القيمة البيئية

ويمثل المركز جميع الجوانب التقنية التي تهدف شركة إطارات هنكوك لتوفيرها لقيادة المستقبل، ويشار الى ان المركز يحتوي على نظام “محاكاة قيادة السيارة” و نظام لقياس نظام التعليق ، وذلك للقيام باجراء اختبارات افتراضية وتسجيل نتائج رقمية.

كما يتم تجهيز المركز بغرفة بدون صدى وهي مقياس عالمي لقياس ضوضاء الإطارات، ويلعب مركز البحث والتطوير هذا دوراً محوريا في البحث والتطوير بالتعاون مع المراكز التقنية في أمريكا الشمالية، أوروبا، الصين واليابان وغيرها من دول العالم، والمجهزة بمرافق متطورة وبيئة عمل مميزة، والمركز يتم احتضان خطط بحث وتطوير ذات مستوى عالمي وذلك بالتعاون مع المراكز العالمية الأخرى للبحث والتطوير التابعة للشركة.

وتخطط على التركيز على تطوير إطارات جديدة لتكون تجهيزات اصلية، وإعادة الاتصال بين مصانع الإنتاج ومراكز تطوير المنتجات في مركز البحث والتطوير الجديد، ويعتبر المركز بمثابة محطة محورية ورمزا للابتكار لشبكة شركة هنكوك للاطارات للبحث والتطوير، وتنمية الموارد البشرية.

الجودة والدقة في الانتاج

وتسعى شركة إطارات هنكوك على تعزيز قدرتها على التنافسية من ناحية الجودة من خلال الابتكار التكنولوجي، وتركز على الاستثمار المتواصل في مرافق البحث والتطوير والإنتاج، وقد استطاعت الشركة تحسين تطورها تقنيا ورفع مستوى جودة منتجاتها عاليا.

وأصبحت من بين اوائل شركات الاطارات على مستوى العالم، وقد تحول التركيز حاليا إلى إضافة قيمة للعلامة التجارية، وحول إضافة قيمة لعلامتها التجارية، تنخرط شركة اطارات هنكوك بشدة في رياضة السيارات، وذلك لاستعراض قدراتها التقنية وجودة اطاراتها، وايضا لتقدم علامتها التجارية لعشاق السيارات حول العالم.

وان هنكوك تنشط أيضا في مجال الرياضة العالمية، فهي ترعى نادي “ريال مدريد” الاسباني، أحد أفضل فرق كرة القدم في العالم، وفي هذا الاطار، تسعى جاهدة لتوسيع حافظتها في مجال المعدات الاصلية للسيارات من خلال ارتباطها بالكثير من علامات السيارات الفاخرة، ويعكس تزايد عدد شركات السيارات الراقية لاختيار اطارات هنكوك بصفة تجهيزات اصلية في سياراتها، الجودة العالية لمنتجات شركة إطارات هنكوك.

ويعزز مركز الشركة كعلامة تجارية راقية، وتقوم أيضا بتنفيذ أنشطة تسويق إقليمية تعكس الخصائص المميزة لكل سوق وتعمل على تعزيز شبكة التوزيع الخاصة بها، وهي تتوقع أن ترى نتائج مثمرة لجهودها هذه في المستقبل القريب، وتكمن القدرة التنافسية التي تقف وراء خطوات النجاح لشركة إطارات هنكوك، في الريادة التكنولوجية، وفي إطار استراتيجية يطلق عليها اسم “رفع مستوى الجودة “.

وقامت الشركة بالالتزام بتوفير استثمارات كبيرة جدا في مراكز البحث والتطوير وفي التحركات الاستراتيجية الهجومية، وقدمت تقنيات رائدة وحلول مميزة لتلبية متطلبات المستقبل فيما يخص السلامة والأداء والمتانة والجودة المتميزة، ومع ظهور تقنيات جديدة في مجال السيارات مثل السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

وبدأت صناعة السيارات تواجه تحديات جديدة ، و تعتزم قيادة التغييرات في صناعة السيارات من خلال تعزيز قدراتها العالمية في مجال البحث والتطوير، واعتماد ثقافة جديدة للشركة.

وفي خضم كل التغييرات، يخطط المركز على ان يكون في مركز الصدارة ، كما انه يمثل خطوة هامة للبنية التحتية الخاصة بالبحث والتطوير لشركة اطارات هنكوك من أجل بناء مستوى أعلى من القيادة التكنولوجية والقدرة التنافسية للجودة في المستقبل، وتسعى الشركة لتحقيق نمو مستدام عن طريق تعزيز البحوث الخاصة بالتكنولوجيات الأصلية والتطبيقية لتعزيز التكنولوجيا المستقبلية، وفي نهاية الامر تصبح شركة عالمية المستوى تقود صناعة السيارات.

مصنع جيومسان و مضمار للتجارب بأعلى مستوى

لقد جهز مصنع جيومسان باحدث انظمة الانتاج الالي المتطور مع مضامير لتجارب القيادة ، والمصنع هو واحداً من أكبر المصانع انتاجا من ناحية حجم الإنتاج، وتبلغ المساحة الاجمالية 919.702 متر مربع ، ويعمل به 2.970 عاملا من خلال 3 نوبات عمل على مدار الساعة، وخضع المصنع لعدد 4 توسيعات إضافية منذ إنشائه في عام 1997.

ويبلغ حجم الاستثمار فيه أكثر من 1 تريليون وون كوري ( حوالي مليار دولار امريكي)، وفي عام للانتاج تم انتاج قرابة 21.6 مليون اطار من مختلف الانواع، و يشكل انتاج مصنع جيومسان حوالي 22% من حجم الإنتاج العالمي لشركة إطارات هنكوك، وغالبية نظام التشغيل للمصنع تعمل آليا، وذلك تلبية للمعايير العالمية للإطارات ذات الجودة العالية. يوميا يتم اجراء اختبارات عديدة على المنتجات بما في ذلك اختبارات قيادة على مضامير الاختبار المتطورة التي يطلق عليها اسم ” جي تراك” وذلك لوضع تقييم منهجي لقدرة دوران الإطارات، وقوة الفرملة، وقوة التماسك مع سطح الطريق والضوضاء الصادرة عن الاطارات على الطرق الرطبة والجافة.

وبلغ حجم الاستثمار في هذا المضمار مبلغ 20 مليار وون كوري، وتم افتتاحه في عام 2005 ، ومن بين 22 مليون إطارات تنتج سنويا في مصنع جيومسان، الكثير منها يتم تصديره عالميا لاستخدامها في السيارات الفاخرة العالمية مثل سيارة مرسيدس- بنز الجديدة من الفئة S ، بي إم دبليو الفئة 5 ، وبي إم دبليو X5 وغيرها.

واستناداً إلى ريادة شركة إطارات هنكوك التقنية، فان منتجاتها من الإطارات العالية الأداء مثل إطارات (UHP) والإطارات غير القابلة للثقب (runflat) لا تتمتع بارتفاع الطلب فقط، ولكنها أيضا تساهم بشكل فعال في رفع مستوى مبيعات الشركة وتعزيز شراكتها مع شركات صناعة السيارات الفاخرة في العالم.

مضمار “جي تراك” أرض الواقع لاختبار آداء الإطار

قامت شركة إطارات هنكوك بتقديم مضمار لتجارب الإطارات على أرض الواقع للمرة الأولى في كوريا في عام1985، وقد تم تطوير المنتجات عن طريق اجراء اختبار شامل في ذلك المضمار منذ ذلك الحين، مع الابتكار المستمر والتطوير التقني، قامت الشركة بانشاء مضمار “جي تراك” في عام 2005 باعتباره مضمار الاختبار النهائي للاطارات في كوريا، وهو يقع بجوار مصنع جيومسان لإطارات هنكوك. مضمار “جي تراك” مجهز بمجموعة من التجهيزات لتعكس مختلف حالات القيادة الحقيقية، و كل إطار تقوم الشركة بتطويره يخضع لاختبارات صارمة في مضمار “جي تراك” لضمان حصول العملاء على منتج ذو نوعية ممتازة تم التثبت منها، ويعتبر مضمار اجراء تجارب القيادة “جي تراك” هو جزء من مصنع جيومسان لإطارات هنكوك، وهو يتيح اجراء اختبارات أداء دقيقة للإطارات.

ومع استثمار اجمالي يصل الى 20 مليار وون كوري، تم اولا انشاء مضمار “جي تراك الجاف” في عام 2005، تلى ذلك انشاء مضمار “جي تراك المبتل” في عام 2007 وذلك لاجراء اختبارات اداء على الطرق المبتلة، كما تم تجهيز المضمار بانظمة تقييم منهجية تتيح قياس قدرة دوران الاطار، قوة الفرملة، قوة التماسك بسطح الطريق ومستوى الضوضاء.

ومضمار “جي تراك المبتل” هو المضمار الوحيد فقط المبلل بطريقة علمية، مما يتيح اجراء اختبارات الأداء تحت ظروف مختلفة، بما في ذلك الطرق المبتلة في موسم الصيف والطرق الجليدية في فصل الشتاء.