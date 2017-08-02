يزيد الراجحي يهدي نفسه سيارة بوغاتي

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، مقطع فيديو نشره بطل الراليات ورل الأعمال يزيد الراجحي، على (سناب شات) وهو يهدي نفسه سيارة من نوع بوغاتي، ما أثار حالة جدل وسط رواد المواقع.

إلى ذلك أطلق رواد المواقع الاجتماعي وسماً بعنوان #يزيد_الراجحي.

من جهته قال الراجحي في الفيديو الذي يصورّ فيه نفسه، إنه لم يتلق هدية منذ العيد، وبالتالي قرر أن يهدي نفسه، إلا أنه سيتظاهر بأنه لا يعلم عن الهدية شيء وسيفاجئ نفسه.

ويُظهر مقطع الفيديو، خروج الراجحي، في ساحة منزله باتجاه حواجز كبيرة وضع عليها بطاقة تضمنت إهداءً لنفسه، قبل أن يسقط الحواجز ويكشف عن سيارة بوغاتي فاخرة، وهو يواصل في التظاهر بالمفاجأة.

وتباينت ردود أفعال المتداخلين، حيث عبّر بعضهم عن استيائهم من تصرفاته وتباهيه بكثرة أمواله وحرصه على جذب الأنظار، فيما رأى آخرون أن ما قام به يأتي من باب النعمة التي تستوجب الحديث عنها وشكر لله عليها.