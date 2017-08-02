مطالبة بمحاسبة سفاح القطط

دشن صباح اليوم الاربعاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسم بعنوان #نريد_محاسبة_سفاح_القطط، بعد انتشار مقطع فيديو صادم، جرى تصويره ليلاً، مجموعة قطط، بعضها أطلق عليها النار والبعض الآخر يتلوى من الألم جراء تناولها سُمّاً أثناء شربها للماء والحليب.

واثار مقطع (اطلاق النار على القطط) حالة غضب وسط رواد مواقع التواصل الذين نشروا المقطع، وطالبوا بمحاسبته، وذلك لعدم مبالاة مطلق النار الذي ظهر مُتباهياً بفعلته اللا إنسانية تجاه تلك (البسس)، بل وعمل بكل جراءة على تغيير صوته أثناء تصوير نفسه كنوع من التباهي بسلوكه.

فيما يُظهر مقطع الفيديو انتشار مجموعة قطط على الطريق وقد فارقت الحياة، ولم يتم تحديد موقع الحادثة بالضبط.