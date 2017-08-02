أمانة نجران تفعل خدمة منصورين

بدأت أمانة منطقة نجران بتنفيذ مبادرة “منصورين” الهادفة إلى رعاية ودعم جنود المملكة المرابطين على حدودها للدفاع عنها وحماية مقدساتها وامتناناً لتضحياتهم لخدمة الوطن والمواطن.

وقال أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش نفتخر بتسخير إمكانياتنا لخدمة جنودنا البواسل المرابطين في مواقع الخدمة والشرف وتوفير كل ما يلزم لتسهيل إجراءاتهم مع توفير كل سبل الراحة للمواطنين بمختلف شرائحهم

مؤكداً إن تطبيق مبادرة “منصورين” يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على خدمة الأبطال المرابطين بصورة مميزة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل انه تم تخصيص كونتر رقم1 في مركز خدمة المستفيدين ببهو الأمانة الرئيسي بحي الفهد وتكليف أحد الموظفين بإنهاء اجراءات معاملات المرابطين نيابة عنهم؛ بعد تقديم المراجع ما يثبت ذلك.