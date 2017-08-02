انطلاق ملتقى الحرف والصناعات اليدوية بالجبيل غدا

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل ممثلةً بإدارة الخدمات الاجتماعية، غدا الخميس ملتقى الحرف و الصناعات اليدوية، و ذلك بالمركز الثقافي في حي الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.

ويهدف الملتقى الذي يستمر فعالياته لمدة 8 أيام، إلى الإسهام في الجهود الوطنية لتنمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية والتنمية المستدامة، ودعم وتشجيع الأفراد والجهات العاملة في مجال الحرف والصناعات اليدوية ونقل خبراتهم ومهاراتهم للأجيال الناشئة، إضافة إلى توعية المجتمع بأهمية قطاع الحرف ثقافياً وتاريخياً واقتصادياً.

وأوضح المشرف العام على المهرجان ومدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل خالد الشمري، أن فكرة الملتقى جاءت انطلاقاً من حرص حكومتنا الرشيدة وسعيها إلى تنمية الحرف والصناعات اليدوية كونها إرثاً وطنياً و موروثاً تاريخياً وهوية وطنية، إلى جانب حرص واهتمام الهيئة الملكية بالجبيل بالحرف والصناعات اليدوية، وما تعنيه من هوية وطنية، وأبعاد تاريخية، وفائدة اقتصادية .

وبين، أن الملتقى سيشهد عدداً من الفعاليات والأركان، منها سوق الحرف، و كراجات غيرت العالم، والحرفيون الصغار، والفنون الحرفية، وورش حرفية، وعالم الأحاجي، وفاب لاب الجبيل، ومعرض خزف ود.

يذكر أن اللجنة المنظمة، أعلنت في وقت سابق عن إتاحة الفرصة للراغبين بالمشاركة من الحرفيين والجمعيات والجهات المهتمة بالحرف والصناعات اليدوية، حيث يشارك في المهرجان نخبة من الحرفيين من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى العديد من الجمعيات