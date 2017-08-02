زلزال يضرب شرق اليابان

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر منطقة طوكيو شرقي اليابان دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان لها أن الزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم بتوقيت طوكيو لم ينبئ بموجات تسونامي.