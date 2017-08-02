نيمار يودع زملاءه في برشلونة

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية في خبر عاجل، أن نيمار دا سيلفا، نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، ودع زملاءه في الفريق الكتالوني قبل إجراء الحصة التدريبية، صباح اليوم الأربعاء، والمقرر انطلاقها في الساعة 9:30 بتوقيت إسبانيا.

وبحسب إذاعة “راك 1″ الكتالونية، فإن نيمار وصل إلى المدينة الرياضية خوان جامبر في الساعة 09:00، وأعلن لزملائه في غرفة خلع الملابس قبل انطلاق التدريب قراره بالرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتابع نفس المصدر أنه بعد إبلاغ زملائه بقراره، غادر نيمار سريعا مركز التدريبات دون الإدلاء بتصريحات.

وأعلن نادي برشلونة الأسباني أن المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لم يشارك في تدريبات اليوم الأربعاء بناء على إذن من مدربه،

في حين أبلغ نيمار زملاؤه في الفريق أن سيرحل عن العملاق الأسباني إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وقال موقع “بي بي سي سبورت” إن “اللاعب البرازيلي (25 عامًا) أبلغ زملاؤه خلال تدريب اليوم الأربعاء أنه يرغب في الرحيل عن العملاق الأسباني”.

وأضاف الموقع أن “نيمار أبلغ الفريق أنه حصل على الإذن من المدير الفني إرنستو فالفيردي بأن لا يشارك في التدريب اليوم، ويذهب ليرتب مستقبله”.

في السياق ذاته، قال الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع “تويتر”: إن “نيمار لم يشارك في تدريب اليوم الأربعاء بإذن من مدربه”.