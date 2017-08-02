غداً.. انطلاق مهرجان عنيزة للتمور

ينطلق صباح الغد الخميس مهرجان عنيزة للتمور بنسخته الـ 13 الذي تنظمة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة تحت شعار “تمورنا صحية” وذلك لفترة تتجاوز الشهر والنصف.

وقال رئيس غرفة عنيزة محمد الموسى: نتقدم بجزيل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود على اهتمامه الدائم بكافة المناشط ودعمه المستمر لما من شأنه دفع عجلة الاقتصاد بالمنطقة بما يتوافق مع رؤية مملكتنا الغالية 2030م.

وأضاف الموسي: المهرجان سيكون مختلفاً هذا العام كونه سيقام في موقعه الجديد في المدينة الغذائية، التي تعتبر إحدى القفزات التنموية الهائلة في الوطن ويحتل السوق مساحة للمزاد تقدر بـ 3000 متر مربع من المساحة الإجمالية البالغة 75 ألف متر مربع إضافة إلى وجود 9500 عربة تحميل للتمور عبر أكثر من 70 مسارا وهذه من أبرز الامتيازات التي قدمتها البلدية، التي ستساهم في تحقيق الإثراء الاقتصادي.

وأوضح رئيس غرفة عنيزة بأن المهرجان موجه للجميع وسيخلق الأجواء المناسبة للمستهدفين لقطف ثمرة المهرجان الاقتصادية، لاسيما في ظل الحرص الكبير من المنظمين على جودة التمور وتقديمها بشكل صحي للمستهلك عبر مختبر مهيأ بأحدث الأجهزة وبكفاءات متخصصة تفرز التمور الجيدة من المغشوشة التي يتم إيقاع العقوبات عليها.

وتابع الموسي، ينطلق المزاد اليومي بعد صلاة الفجر مباشرة مع استمرار عمليات بيع التجزئة إلى الفترة المسائية، بالإضافة إلى وجود أركان الجهات المختصة بالتسويق والتصدير مثل وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة تنمية الصادرات السعودية وسيواكب المهرجان فعاليات متنوعة تدعم تسويق وتصنيع وتصدير التمور.