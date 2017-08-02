“معادن” تقود قطاع التعدين بالمنطقة الشرقية

استقبل أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية “معادن” المهندس خالد المديفر، وكبار منسوبي الشركة.

واطّلع سموه خلال الاستقبال على موجزٍ عن أعمال الشركة خلال الفترة الماضية، وما حققته من منجزات، ومبادرات في قطاع التعدين، كما اطّلع على جهود الشركة في سبيل توطين الوظائف لديها وتأهيل الكوادر السعودية، مشيداً بجهود الشركة التي تعد قائدة قطاع التعدين في المملكة، والركيزة الثالثة للقطاع الصناعي السعودي، ليسهم قطاع التعدين في الارتقاء بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية في المملكة.

ونوه الأمير سعود بن نايف بأهمية الاستغلال الأمثل لما حبا الله به هذه البلاد من موارد طبيعية تميزها عن غيرها، تحقيقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030، متمنياً للشركة ومنسوبيها التوفيق.

من جانبه قدّم الرئيس التنفيذي لشركة “معادن” شكره لأمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه لتطوير اقتصاد المملكة والمنطقة، وحرصه الدائم على تطوير الكوادر الوطنية وتأهليها.