أمير الشرقية: لا خيار أمام الفئة الإرهابية الغادرة إلا الرجوع إلى جادة الصواب

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اتصالاً هاتفياً أمس (الثلاثاء)، بذوي الشهيد بإذن الله الرقيب، سفر قليح الغامدي، من قوات الأمن الخاصة الذي استشهد مدافعاً عن دينه ثم وطنه أثناء أداءه لمهام عمله في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.

وأعرب سموه عن صادق التعازي والمواساة لذوي الفقيد وأبنائه، سائلاً الله له المغفرة والرحمة، ولذويه الصبر والسلوان، مؤكداً يحفظه الله أن الشهيد سفر، قد بذل روحه ودمه مدافعاً عن أرض هذا الوطن، وأن هذه الفئة الإرهابية الغادرة تراجعت أمام شجاعة واستبسال رجال الأمن الأبطال في الميدان، وهي أمام طريق واحد، وهو الرجوع إلى جادة الصواب والتوبة عن غيها وضلالها، وإلا فإن رجال الأمن بإذن الله سيجلبونهم أمام القضاء العادل والشرع المطهر ليقول كلمته فيهم، منوهاً سموه باعتزاز القيادة والمواطنين بتضحيات رجال الأمن وما يبذلونه.

من جهته أعرب ذوو الفقيد الغامدي عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة الشرقية على تعزيتهم ومواساتهم سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء على تعزيته، مؤكدين أن الشهيد بإذن الله سفر، قدم روحه للدفاع عن أرض هذا الوطن، سائلين الله أن يغفر له ويرحمه ويعلي درجته.