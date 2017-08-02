“التخصصات” تعلن عن بدء الترشح للاختبارات السـعودية للترخيص المهني

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح المجال للممارسين الصحيين من ذوي الخبرة للترشح والانضمام إلى اللجان التخصصية للاختبارات السعودية للترخيص المهني التابعة للجان المركزية للاختبارات السعودية للترخيص المهني لممارسة للطب البشري، طب الأسنان، التمريض.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من إنشاء اللجان التخصصية للاختبارات السعودية للترخيص المهني هو تشجيع مشاركة الخبراء من جميع أنحاء المملكة في إنشاء محتوى الاختبار الوطني ومراجعته، مشيرة إلى أنه سيجري تشكيل هذه اللجان وفق معايير مهنية تنفذها اللجان المركزية للاختبارات السعودية للترخيص المهني.

وأضافت الهيئة أن التقدم لعضوية اللجان متاح حتى تاريخ 17 ذو الحجة 1438هـ الموافق 8 سبتمبر 2017م، وذلك من خلال زيارة الرابط https://goo.gl/EZ4ToV .