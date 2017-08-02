(موهبة) تنافس أدبي ثقافي في براعم الظهران

في تظاهرة ثقافية رائعة وفي يوم الفعاليات الثقافية في نادي براعم الظهران الموسمي أقيم برنامج (الموهوب)، حيث تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات يتنافس فيها الطلاب بمسابقات الشعر والخطابة وتلاوة القرآن والرواية.

وقال مشرف نادي براعم الظهران الموسمي، عائض القحطاني: إن المواهب أينعت وأبدعت في مجالات المسابقة المتعددة، كما أن المسابقة كسرت حاجز الخوف لدى الطلاب وأعطتهم الثقة بالظهور أمام الجمهور والحديث دونما تردد.

وأضاف القحطاني: المسابقة تعلم الطالب الفصاحة والانطلاق بالتلاوة القرآنية كذلك وإتقان اللغة العربية، وخلال مشاركته يتعلم الطالب الالتزام بالوقت المحدد لكل مجال ومشاركة معينة.

وتم الاستعانة بلجنة تقييم من خارج النادي روعي في اختيارهم التخصص المناسب والقدرة على تمييز المواهب في الطلاب المشاركين.

يذكر أن إدارة النادي راعت حسن اختيار المواضيع المؤثرة وغرس القيم الإسلامية الصحيحة والأخلاق النبيلة لدى أبنائنا الطلاب.