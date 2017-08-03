افتتح فريق الاتفاق مشاركته في بطولة تبوك الودية الثانية لكرة القدم، بالفوز على الإسماعيلي المصري بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على ملعب مدينة خالد الرياضية، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في البطولة.
وافتتح التسجيل للاتفاق هزاع الهزاع عند الدقيقة 61، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني عند الدقيقة 70، وتبخرت آمال الدراويش في العودة لنتيجة المباراة عقب طرد الكولومبي دييجو كالديرون عند الدقيقة72.
وبهذه النتيجة يتصدر الاتفاق المجموعة متفوقاً بفارق الأهداف على الإسماعيلي المصري، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه 3/2 على الاتحاد في الجولة الأولى.
وفي المجموعة الثانية تغلب فريق الصفاقسي التونسي على نادي الشباب بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في البطولة.
وسجل الصفاقسي هدفيه عن طريق حسام بن علي عند الدقيقة 27، وفارس شواط عند الدقيقة 85.
وبهذه النتيجة حقق الصفاقسي التونسي أول ثلاث نقاط له بالبطولة ليتساوى مع فريق الشباب في نفس الرصيد، عقب فوز الأخير على الوطني في الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسيلاقي الصفاقسي التونسي يوم الجمعة فريق الوطني.
في افتتاح مشوارهما ببطولة تبوك
الاتفاق يكسب الإسماعيلي بثنائية.. والصفاقسي يحقق أول ثلاث نقاط على حساب الشباب
افتتح فريق الاتفاق مشاركته في بطولة تبوك الودية الثانية لكرة القدم، بالفوز على الإسماعيلي المصري بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على ملعب مدينة خالد الرياضية، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في البطولة.
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