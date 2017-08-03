جيجز: السيتي ..المرشح الأول للفوز بالدوري الإنجليزي

يرى ريان جيجز قائد مانشستر يونايتد السابق أن مانشستر سيتي هو الفريق الأوفر حظاً في التتويج بالدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وقال جيجز في تصريحات لسكاي سبورتس: «أعتقد أن مانشستر سيتي هو المرشح للقب، نظرت إليهم منذ الموسم الماضي وإلى المهاجمين الذين يمتلكونهم أجويرو وجابريل جيسوس وليروي ساني ودي بروين وديفيد سيلفا ورحيم ستيرلنج».

وأضاف: «ما كانوا يحتاجونه هو الدفاع وسيكون مثيرا أن نرى كيف سيتأقلم إيدرسون لأن الدوري الإنجليزي لا يمكنك الفوز به بحارس مرمى عادي».

وتابع «من الواضح أنهم استثمروا جيدا في ظهيري الجنب، لكن السؤال هل سيظل كومباني دون إصابات أم لا؟ لأن خبرته ستمنح كثيرا للفريق».

وواصل: «لا يمكنك تجاهل تشيلسي أيضا بسبب الجودة والإمكانيات لديهم، لكن هل لديهم فريق يمكنه أن يوازن بين اللعب في الدوري وأوروبا؟ لا أعتقد ذلك».

واختتم تصريحاته: «توتنهام لديه فريق مثير للغاية ومدرب رائع لكن الجميع يتساءل دائما هل يمكنهم الاستمرار دون التعاقد مع أي لاعب جديد».