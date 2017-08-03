ميسي يودع نيمار بعد رحيله إلى سان جيرمان

قالت تقارير إعلامية إسبانية، أن نيمار دا سيلفا، نجم نادي برشلونة الإسباني، ودع زملاءه في الفريق الكتالوني قبل إجراء الحصة التدريبية صباح الأربعاء.

وأكدت إذاعة «راك 1» الكتالونية أن نيمار أبلغ زملاءه في غرفة خلع الملابس قبل انطلاق التدريب قراره بالرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم غادر سريعا مركز التدريبات دون الإدلاء بتصريحات.

وقال النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن نيمار لم يشارك في التدريبات بعد حصوله على إذن من المدير الفني للفريق ارنستو فالفيردي. وأوضحت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن نيمار الذي قد يعلن عن انضمامه رسمياً إلى باريس سان جيرمان غدا الجمعة.

ومن المتوقع الإعلان الرسمي لصفقة النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الساعات القليلة المقبلة، إذ سيقوم النادي الباريسي بدفع قيمة فسخ عقده المقدرة بنحو 222 مليون يورو إلى رابطة أندية الدوري الإسباني لكرة القدم. من جانبه أكد ليونيل ميسي رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث ودع النجم الأرجنتيني، زميله البرازيلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ورغم أن بعض التقارير أوردت أن السبب الرئيس وراء رحيل نيمار، يعود إلى رغبته في الخروج من ظل ميسي، لم يبد النجم الأرجنتيني أي مشاعر سيئة تجاه زميله البرازيلي.

وكتب ميسي على «الإنستجرام» رسالة وداع إلى نيمار قال فيها «مشاركتك هذه الأعوام كان أمرا مبهجا يا صديقي، أتمنى لك كل السعادة في المرحلة المقبلة من حياتك، سأراك قريبا».

كما أرفق ميسي مقطع فيديو يظهر فيه اللاعبان وهما يحتفلان بالإنجازات خلال السنوات الماضية.