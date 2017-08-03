الفيصلي أول المتأهلين لنهائي البطولة العربية

تأهل فريق الفيصلي الأردني إلى نهائي البطولة العربية بالفوز على نظيره الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن نصف نهائي البطولة العربية.

وتمكن دومينيك مع الدقيقة 27 من أحراز هدف التقدم لصالح الفيصلي برأسية؛ إثر كرة عرضية رائعة في شباك النادي الأهلي.

وفى الدقيقة 37 سجل أحمد فتحي؛ لاعب النادي الأهلي هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه؛ ليتقدم الفيصلي بالهدف الثاني.

وأحرز النادي الأهلي هدفه الأول في الدقيقة 98، عن طريق وليد أزارو؛ لتنتهي المباراة بصعود الفريق الأردني إلى المباراة النهائية من البطولة العربية، وينتظر الفائز من مواجهة فريق الترجي التونسي و نظيره الفتح الرباطي المغربي، اليوم الخميس، في نصف النهائي.