تأهل فريق الفيصلي الأردني إلى نهائي البطولة العربية بالفوز على نظيره الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن نصف نهائي البطولة العربية.
وتمكن دومينيك مع الدقيقة 27 من أحراز هدف التقدم لصالح الفيصلي برأسية؛ إثر كرة عرضية رائعة في شباك النادي الأهلي.
وفى الدقيقة 37 سجل أحمد فتحي؛ لاعب النادي الأهلي هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه؛ ليتقدم الفيصلي بالهدف الثاني.
وأحرز النادي الأهلي هدفه الأول في الدقيقة 98، عن طريق وليد أزارو؛ لتنتهي المباراة بصعود الفريق الأردني إلى المباراة النهائية من البطولة العربية، وينتظر الفائز من مواجهة فريق الترجي التونسي و نظيره الفتح الرباطي المغربي، اليوم الخميس، في نصف النهائي.
الفيصلي أول المتأهلين لنهائي البطولة العربية
تأهل فريق الفيصلي الأردني إلى نهائي البطولة العربية بالفوز على نظيره الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن نصف نهائي البطولة العربية.
-
-
-
-
الهلال يعير «ليو» إلى ولفرهامبتون.. ودياز يستقر على «أجانب» الآسيوية
-
الشباب يضرب الوطني برباعية.. الاتحاد يسقط أمام الإسماعيلي بثلاثية
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الأهلي يواجه الفيصلي والترجي يلاقي الفتح في نصف نهائي البطولة العربية
-
الاتفاق يكسب الإسماعيلي بثنائية.. والصفاقسي يحقق أول ثلاث نقاط على حساب الشباب
Profile