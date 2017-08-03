كلوب: أتمنى ألا تكون إصابة ستوريدج خطيرة

أكد يورغن كلوب بأن ليفربول ينتظر نتائج فحوصات إصابة دانييل ستوريدج في فخذه، التي تلقاها خلال مواجهة بايرن ميونخ في كأس أودي التي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح الريدز.

تعرض المهاجم الإنجليزي إلى الإصابة خلال تسجيل الهدف الثالث من اللقاء في الدقيقة الـ 82 على ملعب أليانز أرينا عبر كرة ساقطة رائعة من فوق الحارس بعد استلام تمريرة بين وودبيرن.

دخل دومينيك سولانكي في مكان ستوريدج الذي شعر بالألم في فخذه واعترف المدرب الألماني بأن الفريق سيضطر إلى الانتظار لنتائج الفحوصات لمعرفة مدى خطورة إصابته.

وتحدث كلوب عن ستوريدج خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء قائلاً: «لا أعرف خلال هذه اللحظة مدى خطورة إصابته.

«تعرض إلى إصابة في فخذه، قدم أداء رائعا خلال التحضيرات، لذلك آمل ألا تكون إصابته سيئة كثيراً لكي يتمكن من اللعب مرة أخرى.

«سجل الهدف الثالث بشكل رائع وحصل على فرصة أخرى للتسجيل قبل ذلك، تستطيع ملاحظة سرعته على أرض الملعب. إنه أمر مؤسف وآمل ألا تكون إصابة خطيرة».