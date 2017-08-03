معين الشعبانى: مباراة الفتح صعبة للغاية

أكد معين الشعبانى مدرب عام نادى الترجي التونسي، أن فريق الفتح المغربي فريق كبير وهذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها الفرق المغربية، فالجميع يعلم الفرق المغربية ومدى قوتها.

وأضاف المدرب العام لفريق الترجي التونسي خلال المؤتمر الصحفي، أن المباراة أمام الفتح صعبة للغاية، وأننا نعلم كل شيء عن الكرة المغربية.

وتابع: هناك فرق قوية كان من المتوقع أن تصعد إلى الدور نصف النهائي، مثل الزمالك الذي كنت أتمنى وجوده لإعطاء قوة للبطولة.

واختتم تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، بأن يوجه الشكر للجنة المنظمة للبطولة على قرارها الشجاع بإلغاء الإنذار الثاني لمهاجم الفريق هيثم الجوينى، الذي حصل عليه في مباراة الهلال السعودى في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

ويواجه فريق الترجي التونسي نظيره الفتح الرباطي المغربي، اليوم الخميس، في نصف نهائي البطولة العربية.