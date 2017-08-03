المدير الفني للفتح: كنت أتمنى مواجهة الأهلي.. وجاهز للترجي

قال وليد الرجراجي المدير الفني للفتح المغربي، أعلم جيدًا أن المباراة أمام الترجي التونسي، ليست سهلة فالترجي فريق كبير.

وأكد المدير الفني لفريق الفتح الرباطي المغربي خلال المؤتمر الصحفي، أن الضغط النفسي سيكون على فريق الترجي، لأنه فريق كبير ولأن الجميع يتوقع وصوله للنهائي.

تابع: الجميع يظن أن فريق الفتح ليس فريقا جيدا، لكنه بالفعل فريق جيد، لأنه فاز بكأس الملك وتأهل للبطولة الكونفدرالية، وأن تأهلنا إلى نصف النهائي ليس صدفة فنحن فريق متكامل.

وأكمل: لن أغير طريقة اللعب أمام الترجي، مؤكدًا أن الفريق التونسي يلعب بنفس طريقتنا وأظن أنها ستكون مباراة ملاكمة بين الفريقين.

وأضاف المدير الفني، كنت أخشى أن نواجه الفيصلي في قبل النهائي، وكنت أتمنى مواجهة الأهلي أو الترجي، حيث إن مقابلة فرق قوية يعطى دفعة وحماسا للاعبين، أما إذا واجهنا منافسا ليس بالقوة فمن الممكن أن يكون هناك استهتار أو عدم تركيز من اللاعبين لزيادة الثقة .

ويواجه فريق الترجي التونسي نظيره الفتح الرباطي المغربي، اليوم الخميس، في نصف نهائي البطولة العربية.