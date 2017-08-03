الكويت: لا صحة لاستخدام المياه الإقليمية الكويتية لنقل الأسلحة إلى الحوثيين

نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية صحة ما نشرته وكالة (رويترز) الإخبارية حول استخدام إيران للمياه الكويتية لنقل شحنات أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين في اليمن من أجل التحايل على حظر نقل الأسلحة المفروض من قبل تحالف إعادة الشرعية في اليمن.

وقال المصدر وفق مابثته وكالة الأنباء الكويتية إن المياه الإقليمية لدولة الكويت تحت السيطرة التامة للقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل وتحت المراقبة بجميع الوسائل على مدار الساعة، وأنها لم ترصد أي أنشطة مشبوهة في المناطق البحرية التي تحت سيطرتها.

وأهاب المصدر بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار الخاطئة والمسيئة.

من جهة ثانية، أطلق ناشطون يمنيون، مساء أمس حملة إلكترونية للتنديد بجرائم ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح.

وقال الناشطون في بيان لهم، إنهم سيطلقون حملة إلكترونية بمناسبة مرور عام على الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وراح ضحيتها أربعة من مشائخ قبائل البيضاء وسط البلاد.

وحسب البيان، فإن الحملة تأتي في سياق دعوة ناشطين وحقوقيين لكشف جرائم الحرب التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح للرأي العام المحلي والدولي.

من جهة أخرى، شدد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر،أمس، على أهمية تفعيل دور القضاء والمحاكم في حل النزاعات بين المواطنين في بلاده.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، فقد تفقد “بن دغر” مقر النيابة العامة بمحافظة أبين، جنوب البلاد، مؤكداً أن حكومته تعمل جاهدة على تفعيل دور القضاء والنيابات العامة ومراكز الشرطة من أجل بسط الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعة.