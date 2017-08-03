بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر نائب خادم الحرمين الشريفين عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.
القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر بذكرى الاستقلال
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
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