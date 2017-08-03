نائب خادم الحرمين يبحث مع رئيس غينيا العلاقات الثنائية

اجتمع نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في جدة مساء أمس مع الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وغينيا، والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، و وزير الخارجية عادل الجبير، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا سليمان الفريح. فيما حضره من جانب غينيا معالي وزير الداخلية والحماية المدنية عبدل كابيلي، و وزير الرئاسة المكلف للشؤون الاقتصادية انسو مان، وسفير غينيا لدى المملكة محمود نبهاني، وعدد من المسؤولين في حكومة غينيا.