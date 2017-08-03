القصاص من جانٍ قتل مواطناً بالرصاص

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصًا في متعب بن حمود بن شليل آل جابر القحطاني (سعودي الجنسية) بعد إقدامه على قتل، مجري بن جميح بن جخدب العليان (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما .

وجاء في بيان الوزارة “بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن في سابق من إلقاء القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وبإحالته إلى المحكمة الجزائية بالرياض صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني في محافظة القويعية التابعة لمنطقة الرياض.

وأوضحت الوزارة إنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.