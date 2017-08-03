دعوة 821 متقدما على الوظائف الصحية

دعت وزارة الخدمة المدنية، 821 مواطناً ومواطنة من المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والمعلنة في 4 / 11 / 1438هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ابتداء من الاحد القادم 14 – 11 – 1438هـ ، وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 16 – 11 – 1438هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية، وذلك بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، مبينة أن الأسماء المعلنة هي لمن تمت (مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة (المعدل في المؤهل العلمي، أقدمية التخرج) ثم الرغبات ـ المكان ـ .

وأشارت الوزارة إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما للتأكد من سلامة البيانات، وطلبت من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة واصطحاب الوثائق التالية للمطابقة والمتمثلة: الهوية الوطنية مع نسخة منها، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية, شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية، بطافة التسجيل المهني ، سارية المفعول.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف، مفيدة أنه يمكن الاطلاع على الأسماء المدعوة للمطابقة من خلال موقعها.