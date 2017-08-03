مصادرة منتجات طبية مجهولة المصدر

صادرت وحدة الخدمات النسائية في بلدية الخرج اليوم، منتجات طبية مجهولة المصدر وغير مصرح بها ، وكميات من المواد منتهية الصلاحية، وذلك خلال جولة رقابية في عدد من المولات بمدينة السيح.

وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري, أنه تم ضبط العديد من المخالفات في بعض المنشآت النسائية، ومنها وجود كميات من المواد منتهية الصلاحية وتشكل ضررًا على مستخدميها، وضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية ، وتم تطبيق لائحة الغرامات النظامية بحدها الأعلى على المخالفات المضبوطة.

وأهاب المهندس البكيري، بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في مدينة السيح والمراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات بلدية الخرج، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.