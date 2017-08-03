إنقاذ طفلة من فقدان البصر بمستشفى القريات

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القرياتبدر المدهرش

تمكّن فريق طبي بمستشفى القريات العام من التعامل بنجاح مع حالة طفلة تبلغ من العمر سنتين، أصيبت بفقد البصر وعدم قدرتها على التركيز وعدم انتظام الرضاعة الطبيعة.

وكانت الطفلة قد خضعت لتنويم في قسم الأطفال وإجراء الكشف الطبي، وتبين أنها تعاني من ارتفاع في ضغط السائل الدماغي في الجمجمة و وجود وذمة في قاع العين، وعُملت لها صورة مقطعية للدماغ و تقررعمل الخزعات من السائل الدماغي، بهدف تقليل الضغط داخل الجمجمة والعصب البصري، وكذلك أخذ عينتين حتى الآن، كما أخذت لها صورتان عن طريق مغناطيسي مختص بالكشف عن الجلطات الدماغية الدقيقة أثبت عدم و جودها، و بفضل الله تحسنت حالة الطفلة وأصبحت تنظر بشكل طبيعي ولا تزال الطفلة قيد العلاج
والمتابعة.

القريات  |  بدر المدهرش
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