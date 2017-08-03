أكدت الصحة أهمية الرضاعة الطبيعية، وفوائدها للأم والرضيع، حيث استعرضت عبر “إنفوجرافيك” توعوي نشرته على حسابها في تويتر بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي يُفعّل سنوياً من 1 إلى 7 أغسطس، الطرق الصحيحة للرضاعة الطبيعية، والمتمثلة في الممارسات الصحية التي تشمل بدء الرضاعة في الساعة الأولى بعد الولادة، الرضاعة الطبيعية الحصرية فقط لمدة 6 أشهر من الولادة، وعدم استخدام الرضاعات والمصاصات للرضيع، وأن يبدأ الطفل بتناول الطعام مع حليب الأم بعد 6 أشهر من الولادة.

وأوضحت أوضاع وطرق الرضاعة الطبيعية وهي، حمل الطفل في وضعية المهد وتحت الذراع، والمهد المعكوس، والاستلقاء على الجنب، مشيرة إلى أن من فوائد الرضاعة الطبيعية للرضيع توفير العناصر الغذائية للازمة، وتقوية مناعة الطفل، وتقليل الإصابة بالمغص والإسهال، وتقليل الإصابة بالسمنة والسكري، وتقليل الإصابة بحساسية الحليب والإكزيما، إضافة إلى أن حليب الأم يعد أسهل في عملية الهضم من الحليب الصناعي.

فيما تقوي الرضاعة الطبيعية الترابط بين الأم والرضيع، وتساعد على منع النزيف بعد الولادة، وتساعد الرحم في العودة إلى حجمه الطبيعي، وتقلل من نسبة الإصابة بالسكري وسرطان الثدي والمبيض، إضافة إلى أن الاكتفاء بالرضاعة الطبيعية يعد مانع طبيعي للحمل.