انطلاق مهرجان بدر الجنوبي السياحي بنجران

افتتح محافظ محافظة بدر الجنوب زيد الرشود مهرجان بدر الجنوب السياحي، بحضور مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، صالح محمد آل مريح بمتنزه الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز جهة العشة الذي يستمر لمدة عشرة أيام.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم.

ورحب مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح محمد آل مريح، بمحافظ محافظة بدر الجنوب.

وقال آل مريح، إن المهرجان يأتي بناء على توجهات أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية، الذي وجهنا بأن تشمل أنشطة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني محافظات المنطقة، وأن تكون تلك الفعاليات والمهرجانات موسمية.

وأضاف آل مريح: “نظرا لتوفر المقومات السياحية بالمحافظة واعتدال الجو، ولحرص محافظ محافظة بدر الجنوب ولجنة التنمية السياحية وأهالي المحافظة، فقد تم إقامة المهرجان في متنزه الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بجهة العشة.

وتابع مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المهرجان يتضمن عديدا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تستهدف كافة شرائح المجتمع.

وأكد آل مريح أن المهرجانات والفعاليات والأنشطة، تحظى بدعم من قبل رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبمتابعة من قبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

وقدم آل مريح شكره وتقديره لأمير المنطقة ولنائبه ولجنة التنمية السياحية والأعيان والأهالي والمجتمع المحلي.