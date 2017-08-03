سياحة نجران تطلق عربات الجولف بموقع الأخدود الأثري

أطلق فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران عربات الجولف بموقع الأخدود الأثري بالمنطقة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح محمد آل مريح، أن إطلاق عربات الجولف بموقع الأخدود الأثري، يأتي وفق توجيهات رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الرامية إلى تهيئة وتطوير موقع الأخدود الأثري، وتحقيقا لتطلعات أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية ونائبه.

وأبان آل مريح أنه تم إطلاق استخدام العربات لنقل الزوار من كبار السن والأطفال وذوي الظروف الخاصة داخل الموقع، التي سوف تسهم في نقل الزوار وتسهل تنقلاتهم، للاطلاع على محتوياته الأثرية بشكل منظم ومريح.

وأضاف أن موقع الأخدود الأثري يشهد زيارة مستمرة من قبل عديد من الزوار من داخل المنطقة ومن خارجها، للاطلاع على مايحتويه من آثار عريقة، مشيرا إلى أن المنطقة تحتضن عديدا من الأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية.