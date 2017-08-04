بوروسيا دورتموند يحدد سعر عثمان ديمبيلي

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن استعداد بوروسيا دورتموند لبيع المهاجم الشاب عثمان ديمبيلي في حال حصوله على قيمة مالية كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة «بيلد» الألمانية أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لن يبيع عثمان ديمبيلي.

الذي يسعى برشلونة للحصول على خدماته في الفترة الحالية لتعويض رحيل مهاجمه البرازيلي نيمار إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سوى بمبلغ قدره 100 مليون يورو على الأقل.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر في النادي الألماني: «دورتموند سيبدأ التفكير بشأن إمكانية بيع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي ولكن في حال وجود عرض يبدأ بمبلغ 100 مليون يورو».

ويمتد عقد اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي البالغ من العمر 20 عاماً مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني حتى صيف عام 2021.

لكن عقده لا يتضمن أي شرط جزائي ، وهو ما يمنح النادي الألماني التحكم في بيعه.