كوستا لا يريد اللعب سوى لأتليتكو مدريد

أكد ريكاردو كاردوزو محامي المهاجم الإسباني دييجو كوستا، أن اللاعب لا يريد اللعب لأي ناد في أوروبا سوى أتليتكو مدريد.

وكان أنطونيو كونتي المدير الفني لتشلسي، قد بعث برسالة نصية لكوستا بعد نهاية الموسم الماضي يؤكد له أنه ليس ضمن خططه المستقبلية، ليتعاقد البلوز مع الإسباني ألفارو موراتا لقيادة هجومه في الموسم المقبل.

وأبدى كاردوزو غضبه من الطريقة التي تعامل بها تشلسي مع اللاعب، قائلا: «عندما كان مع منتخب إسبانيا جاءته رسالة من كونتي أبلغه فيها بالرحيل وهذه الطريقة كانت سلوكا غير عادل وقلة احترام للاعب من المدرب».

وأضاف: «سلوك غير عادل تماما يعكس مدى قلة الاحترام واستحالة عودة كوستا لهم مرة أخرى».

وعن وجهته المفضلة:» كوستا لا يريد اللعب لأي ناد سوى أتليتكو مدريد».

جدير بالذكر أن أتليتكو يعاني من عقوبة الحظر من سوق الانتقالات هذا الصيف، ولا يمكنه التعاقد مع أي لاعب حتى يناير المقبل.

مما يجبر كوستا على الانتظار حتى الميركاتو الشتوي أو اللعب بشكل مؤقت لأي فريق لمدة 6 أشهر.