فينجر: «على «اليويفا» عدم السماح لـ «قطر» بالسيطرة على أندية كرة القدم»

دعا الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إلى ضرورة عدم السماح إلى دولة معينة بالسيطرة على أحد الأندية واحترام قوانين اللعب المالي النظيف، وذلك تعليقاً على صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وقال فينجر في تصريحاته، خلال مؤتمر صحفي خاص بمواجهة تشلسي في كأس الدرع الخيرية الإنجليزي: «صفقة نيمار؟ حين تسيطر دولة ما على أحد الأندية يصبح كل شيء ممكنًا ويصبح احترام قوانين اللعب المالي النظيف مستحيلًا، لذلك لطالما طالبت أن تكتفي أندية كرة القدم بمواردها الخاصة، الأرقام تظهر أن تضخم الأسعار يتسارع ويتسارع، لقد تخطينا حدود الواقعية بكثير».

وعن إمكانية منافسة أرسنال لأسعار الأندية في الصفقات الكبيرة، رد فينجر، قائلاً: «بالتأكيد لا لأننا مازلنا نحتفظ بالعقلانية والمنطق».

وتابع حول مباراة الدرع الخيرية: «الأمور أصبحت جدية الآن، هناك بطولة على المحك في المباراة القادمة ونريد الفوز وتكرار نتيجة نهائي كأس الاتحاد».

وواصل: «أخبار الفريق؟ جميع اللاعبين متاحون، أوزيل ورامزي لم يشاركا في تدريبات الفريق لكنهما سيكونان على ما يرام».

وأردف فينجر: «بعض اللاعبين عادوا للتو مثل سانشيز وموستافي ولم أقرر بعد مشاركتهما من عدمها».

وكانت تقارير إنجليزية قد كشفت عن تدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» في صفقة انتقال نيمار، لاعب فريق برشلونة، إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة «ذا صن»، أن اليويفا سيحقق في صفقة بيع اللاعب البرازيلي في حال إتمامها، وذلك بعدما صدرت عديد من الشكاوى والشكوك بشأن قانون اللعب المالي النظيف، بالإضافة إلى رفض رابطة الدوري الإسباني «الليجا» استلام قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ قيمته 222 مليون يورو، وهو ما يجعل النادي البارسي يلجأ لـ»فيفا» للتدخل في الأمر.