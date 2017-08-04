مورينيو: مارسيال باق مع اليونايتد

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد أنه لا توجد نية لديه في بيع مهاجم الفريق الفرنسي أنتوني مارسيال خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط مارسيال بالانتقال إلى إنتر ميلان في ظل اهتمام يونايتد بالتعاقد مع الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش ورغب النيراتزوري في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي في المقابل.

وتحدث مورينيو قائلا:»الكل في الفريق ضمن خطتي، والخطة هي أن يكون لدينا قائمة قوية».

وواصل: «نحتاج لكثير من الاختيارات فلدينا عديد من اللاعبين الذين سيغيبون لفترة طويلة وسيعودون بنهاية العام الجاري، لذا قائمتنا ليست كبيرة ونحتاج لكثير من اللاعبين المختلفين».

وأضاف: «روميلو لوكاكو ومارسيال وماركوس راشفورد، كلهم لاعبون مختلفون ونحتاج للجميع».

واختتم المدرب البرتغالي، قائلاً: «سيكون من الجيد والممتع أن أختار فريقا لكل مباراة طبقا للخطة أو للمنافس، لذا قائمتنا جيدة».

ومنذ انتقال مارسيال إلى يونايتد في عام 2015 شارك مع الشياطين الحمر في 91 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 25 مباراة وصنع 17 آخرين.

وتوج اللاعب الفرنسي مع يونايتد بأربع بطولات بواقع لقب لكل من كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدوري الأوروبي.