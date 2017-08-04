بعد قضية نيمار مع برشلونة.. ريال مدريد يحصن نجومه

دفعت الطريقة التي رحل بها مهاجم برشلونة الإسباني نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز إلى اتخاذ تدابير جديدة من أجل تجنب موقف مثل ما قام به البرازيلي مع البلوجرانا.

ويُتوقع أن يوقع نيمار، 25 عاما، لنادي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال قياسية، بعد دفع النادي البارسي قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع برشلونة، والبالغ222 مليون يورو.

وذكرت صحيفة «سبورت»، أن بيريز وضع بندا في عقد لاعبيه يمنع الأندية التي يمتلكها رجال أعمال من الخليج أو الصين أو روسيا أو أمريكا، من دفع قيمة الشرط الجزائي الخاص بهم.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز أيضاً طلب وضع مبالغ خرافية كقيمة للشرط الجزائي لضمان بقاء نجومه في الفريق.

ووصلت قيمة فسخ عقد كل لاعب من الثلاثي الهجومي، البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة، إلى مليار يورو.

كما تبلغ قيمة الشرط الجزائي للألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والوافد الجديد داني سيبايوس 500 مليون يورو، وداني كارفاخال وماكو أسينسيو 350 مليون يورو، بالإضافة إلى سيرجيو راموس وكيلور نافاس ومارسيلو وكاسيميرو 200 مليون يورو. وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز يرغب في تعديل عقد إيسكو، ومنحه شرطا جزائيا يصل إلى 500 مليون يورو بدلا من 150 مليون يورو التي يمتلكها حاليا في عقده.