العواد: تسييس الحج انحدار سياسي .. والحجاج القطريون موضع الترحيب

اجتمع وزراء الإعلام للدول الداعية لمكافحة الإرهاب في جدة أمس، وقد تناول الاجتماع أهمية استمرار التنسيق الإعلامي المشترك لمواجهة التطرف والإرهاب بشتى أنواعه، من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية التصدي للحملات الإعلامية الداعية لخطاب الكراهية الذي ترعاه حكومة قطر.

من جانب آخر، أكد الوزراء أن المملكة على مدى التاريخ قامت بدور عظيم في خدمة الحجاج ورعايتهم، وبذلت الجهود في تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة لجميع المسلمين، وعلى الرفض القاطع للدعاوى الموجهة إلى تسييس الحج، والزج بهذه الشعيرة الدينية في خدمة أهداف سياسية مغرضة.

كما تناول الاجتماع مجموعة من المقترحات حول تعزيز العمل المشترك بما يخدم الجهود الدولية في مكافحة التطرف والإرهاب في العالم، والعمل على محاربة خطاب الكراهية المدعوم من حكومة قطر.

من جانبه أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن الحج شعيرة ربانية تهتم بها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وتبذل كافة الجهود لإنجاحها، وأثبتت عبر التاريخ نجاحها في تقديم خدماتها لضيوف بيت الله الحرام من مشارق الأرض ومغاربها.

ووصف الدكتور العواد في كلمة له خلال اجتماع وزراء الإعلام للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب في جدة أمس، أن تسييس الحج يعدّ انحداراً سياسياً تسعى من خلاله حكومة قطر إلى خلط الأوراق واستغلال هذه الشعيرة العظيمة لأهداف سياسية ضيقة، مضيفاً أنه لم يحصل في التاريخ الحديث تسييس للحج قبل قطر إلا من إيران، التي فشلت فشلاً ذريعاً في هذه الغاية.

وأكد أن الشعب القطري مرحب به هذا العام مثل كل عام، مشيراً إلى أنه قد فُتحت عدة ممرات للحجاج القطريين وتم توفير كافة احتياجاتهم لأداء نسكهم براحة وأمان، وقال يجب على الأشقاء من الشعب القطري الراغبين في أداء مناسك الحج عدم تصديق الدعاية الكاذبة حول منعهم من أداء فريضة الحج، حيث ترحب المملكة كعادتها بجميع المسلمين من كل مكان، وتعمل على تسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية مكرم محمد أحمد أن الدول الأربع جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة لديها توافق كامل على جميع الآراء .

وأوضح أن هناك منطلقات إعلامية جديدة خرج بها الاجتماع وأهمها أن هذه الدول الأربع تنطلق من موقف واضح ومحدد، وقطر تشكل فيه جزء، لكن الأصل أن هذه الدول اكتوت بنار الاٍرهاب وبالتالي هذه الدول تزمع على الحفاظ على تحالفها وتعمل على توسيعه من أجل مكافحة الاٍرهاب، وقال :» موقفنا من قطر يتعلق فقط في الإمداد ودعم الاٍرهاب من هذه الدولة ، واتفقنا أن هذا التجمع مستمر ومفتوح وهدفه الأول منع الاٍرهاب وتعقب تمويله وصولاً إلى الأمم المتحدة، واتفقنا أيضا على أنه لابد أن تكون هناك لقاءات مع وزراء الخارجية للتوافق على استراتيجية طويلة الأمد لمكافحة الإرهاب» .

وأفاد أن المجتمعين اتفقوا على الذهاب إلى الأمم المتحدة موحدين بميثاق كامل ليس متعلق بقطر ولكن بعمليات التمويل أيا كان أحد فيها، ومن بينهم قطعاً قطر، يستهدف الوصول إلى إمكانات لتعقب التمويل، وأي قرارات تصدر بهذا الخصوص لابد أن يكون لها متابعة ومراقبة ، وهذا شيء مهم ومصرون عليه .

وشدد على أن الدول الأربع متوافقة تماما على أن موقفها ثابت ونهائي وتستطيع أن تستمر فيه أعواما وستجتمع بشكل دوري حتى الانتهاء من استراتيجية طويلة الأمد تمكن دولنا من أن تعيش بأمان .

وقال :» إن العالم لن يتوقف إذا توقفت قناة الجزيرة عن البث ونحن يهمنا أن يكثر عدد القنوات وأن تكثر الآراء، ويهمنا أيضا أن عدد الأبواق التي تدعو للإرهاب أن تصمت» .

وأضاف مكرم :» اتفقنا جميعاً على ضرورة وجود رسالة مختلفة للشعب القطري الشقيق، أما الحكم والحكام فهذه قضية أخرى» .

ولفت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر الانتباه إلى أن دعوة قطر لتسييس الحج هي قضية صغيرة وكاذبة , مشيراً إلى أن العالم أجمع يعرف ويشاهد ما تعمله المملكة العربية السعودية والحجم الضخم والمهول من الإنجازات من أجل أن يكون الحج أسهل.