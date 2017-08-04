الجبير يناقش مستجدات الوضع السوري

التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في الرياض، أمس، بالمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية وأعضاء الهيئة، والوفد المفاوض. وجرى خلال اللقاء التأكيد على موقف المملكة الداعم والمؤيد للشعب السوري الشقيق، ومناقشة آخر المستجدات في الوضع السوري ونتائج اجتماعات جنيف، كما أكد على استعداد المملكة لتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام الهيئة للقيام بدورها على الوجه المطلوب، والعمل على إعادة تفعيل دورها وتوسيع نطاقها، لتوحيد الجهود وجمع الصف ووحدة الكلمة. حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية سعيد بن عثمان سويعد. من جهة ثانية استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض، أمس، سفير جمهورية غانا المعين لدى المملكة طاهر بيمبالي، وسفير جمهورية بنين المعين لدى المملكة فاضلو موتانرو.

وسلم السفيران له نسخة من أوراق اعتمادهما تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.