الأمير تركي بن محمد ينوه بدعم القيادة في لمنظمات المجتمع المدني

نوه المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس ادارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، بما يحظى به القطاع الثالث من الإهتمام والدعم والتشجيع من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله وهذا الدعم يساهم في تطوير منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لتكون رافداً مهماً من روافد التنمية في المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمحافظة جدة قافلة صيف بناء التي أطلقتها الجمعية تحت شعار (مساندتهم واجب علينا)، وفي بداية اللقاء رحب سموه بالمشاركين في القافلة من أبناء الجمعية والمشرفين.

واضاف الأمير تركي: بإذن الله ستحقق هذه القافلة اهدافها وستستمر جمعية بناء في اختيار البرامج المقدمة لأبنائنا الأيتام بعناية وتميز ليكون لها دور فاعل ومؤثر في تحسين حياة الايتام وصقل مهاراتهم واستغلال الاجازات الدراسية لتقديم برامج متميزة يكون لها اثر ايجابي على اليتيم واسرته.

وسأل سموه الله للأبناء المشاركين في القافلة التوفيق والنجاح وأن تواصل هذه القافلة رحلتها الوطنية وتنقل تحيات ودعوات المواطنين للأبطال المرابطين في الحد الجنوبي ، وبعدها تستكمل القافلة نشاطها التدريبي في مهارات القيادة في مقر إقامة القافلة بمدينة أبها وبعد ذلك يعودون لأسرهم سالمين وقد اكتسبوا الكثير من المعارف والمهارات خلال الرحلة .

كما قدم سموه الشكر والتقدير لكل من شارك وساهم في دعم ورعاية القافلة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والافراد والمتطوعين .

الجدير بالذكر أن القافلة انطلقت من المنطقة الشرقية مطلع الشهر الجاري وزارت منطقة الرياض ثم مدينة الطائف وبعدها مكة المكرمة وحاليا وصلت القافلة الى مدينة جدة لاستكمال انشطتها وفعالياتها مع الشركاء والداعمين .

وستتوجه نهاية الاسبوع الى مدينة جازان للالتقاء بالابطال المرابطين بالحد الجنوبي وتنقل لهم رسائل المواطنين ودعواتهم لهم بالنصر لهذا الوطن الغالي .