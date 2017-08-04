إلزام منتجي وموردي لفائف الحديد المجلفن بالمواصفة الجديدة

اشترطت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس على جميع منتجي الحديد المجلفن في السوق السعودية بأن تكون منتجاتهم مطابقة للوائح الجديدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وحددت بدء العمل بالمواصفات الجديدة الملزمة لجميع منتجي هذا النوع من صناعة الحديد من تاريخ 13 أبريل 2017 على أن تستوفي جميع المنتجات الجديدة الموردة إلى الأسواق السعودية، سواء من موردين محليين أو أجانب، الشروط المنصوص عليها في المعيار الجديد الذي وضعته الهيئة وأعلنت عنه.

كما منعت اعتبارا من هذا التاريخ 13 أبريل 2017 بيع منتجات الحديد المجلفن أو الاتجار بها في السوق السعودية إذا كانت غير مطابقة للوائح الجديدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بما في ذلك مخزونات المنتجات القديمة واعتبرت الفترة من 13 أبريل 2017 إلى 13 أكتوبر 2017 فترة سماح لجميع المعنيين الذين يتعاملون بمنتجات الحديد المجلفن لتمكينهم من استهلاك المخزونات القديمة غير المطابقة لمعيار الهيئة الجديد.

ويأتي هذا الإجراء التصحيحي بعد الكشف عن الجودة النوعية المتدنية للفائف الحديد المجلفن المستوردة إلى المملكة العربية السعودية.

ووضعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، معيارًا وطنيًا في العام 2016 من خلال تشكيل لجنة فنية مؤلفة من شركات صانعة

ومستهلكين وعلماء من جامعات مختلفة.

ويمثل معيار الهيئة SASO ASTM A653/A653M-A1-15 نسخة معدلة من معيار الجمعية الأمريكية للفحص والمواد ASTM A653/A653M، بما يتناسب مع الشروط والمتطلبات والاستخدامات المتعارف عليها في المنطقة.

وتركز التعديلات على تحسين أداء المنتجات والالتزام بالشروط البيئية والشفافية.

وقال خبراء الصناعة أن تعديل الحد الأدنى الإلزامي لكتلة طلاء الزنك بكثافة 60 جرامًا في المتر المربع للحديد المجلفن – شرط أساسي وهام للحماية من التآكل، حيث يتركز على تحسين أداء المنتجات وتفادي احتمال حصول أي تفسير خاطئ لدرجة الطلاء G01 في معيار الجمعية الأمريكية للفحص والمواد الذي لا ينص على أي حد أدنى لطلاء الزنك المطلوب.

كما ان التعديل الذي يشترط يجب أن لا يتجاوز الحد الإلزامي لمحتوى الرصاص في طلاء الزنك للحديد المجلفن 90 جزءًا في المليون (90 ملجم/كجم)، هو بند جديد جرت إضافته إلى المعيار ASTM A653/A653M والمعيار SASO ASTM A653/A653M.

ويهدف هذا التعديل إلى الالتزام بالشروط البيئية وتحسين أداء المنتجات.

إلى جانب ذلك، يهدف التعديل الذي يشترط إلزامية طباعة مواصفات المنتج (سماكة الصاج، وكمية طبقة طلاء الزنك، ومعيار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واسم الشركة الصانعة، وبلد المنشأ) على كل 2 متر طولي، إلى ضمان الشفافية، وهو بند جديد اشتمل عليه المعيار SASO ASTM A653/A653M.

وجرى نسخ الشرط الكامل المتعلق بوضع العلامات وكتابة الوصف على التوضيب والتغليف والوارد في المعيار ASTM A924/A924M وتضمينه كشرط جديد في المعيار SASO ASTM A653/A653M.

وبعد إعطاء مهلة كافية للإلمام بمعيار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أعلنت الهيئة عن اعتماد إطار زمني للتنفيذ بدأ من 13 أبريل هذا العام .

وبتطبيق هذا المعيار الجديد واللوائح التنفيذية الصادرة من الهيئة، أصبحت شركات صناعة الحديد المطلي في المملكة العربية السعودية متفائلة ببداية مرحلة جديدة من “التجارة العادلة” في المملكة.