الفتح يتعاقد مع الزامبي «ساكالا»

أعلنت إدارة نادي الفتح التوقيع رسميًا من لاعب خط الوسط الدولي الزامبي سايث ساكالا قادمًا من نادي زاناكو الزامبي بعقد يمتد لثلاثة مواسم رياضية.

ويأتي التعاقد مع ساكالا لما يمتلكه من إمكانيات فنية كصانع لعب وإجادته للعب في مركز الجناح، وجاء التعاقد معه بتوصية من المدير الفني السيد فتحي الجبال للاستفادة منه. يذكر بأن ساكالا صاحب «21 عامًا» شارك في الموسم الماضي مع فريقه الزامبي في دوري أبطال أفريقيا كما شارك مع منتخب بلاده في النسخة الماضية لكأس العالم 2017 تحت 20 عامًا وكذلك كأس أفريقيا 2017 تحت 20 عامًا.

من جانبه أعرب ساكالا عن سعادته لتوقيعه لمصلحة الفتح وقال: محطة احترافية أولى أسعى من خلالها لتسجيل حضوري بشكل يسهم في نجاح تطلعات إدارة النادي، كما أن الفتح واحد من الأندية البارزة في الدوري السعودي الأمر الذي جعلني لا أتردد في التوقيع معه، واختتم ساكالا حديثه قائلاً: أعد الجماهير الفتحاوية ببذل كل ما لدي من أجل إسعادهم.