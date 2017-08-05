الشعباني: نركز على الفوز باللقب.. والركراكي: الترجي كان الأفضل

عبر معين الشعباني؛ المدرب العام لفريق الترجي التونسي؛ عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي البطولة العربية للأندية عقب فوزه على الفتح الرباطي المغربي.

وفاز الترجي على الفتح بهدفين لهدف وتأهل لنهائي البطولة العربية للأندية.

وقال الشعباني؛ عقب اللقاء: «غير راض عن الأداء، المباراة كانت صعبة لكنني كنت أنتظر مردودا أكبر من اللاعبين».

وأضاف: «فريق الفتح قوي، والمباراة كانت كبيرة ونجحنا في تحقيق المطلوب والتأهل إلى نهائي البطولة».

وعن مواجهة الفيصلي الأردني في نهائي البطولة؛ قال: «اللقاء سيكون صعبا. سنضع تركيزنا على الفوز وتحقيق اللقب بالرغم من الإجهاد الذي يعاني منه لاعبونا».

من جانبه أبدي وليد الركراكي؛ المدير الفني لفريق الفتح الرباطي المغربي؛ حزنه على خسارة فريقه أمام الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة العربية.

وقال الركراكي عقب اللقاء: «عانينا من مشكلات بدنية ولم نتمكن من تقديم المطلوب أمام الترجي التونسي».

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: «فوجئت بتصرفات التحكيم اليوم؛ المباراة لم تشهد حالات عنيفة حتى يتم طرد اثنين من لاعبينا. بالتأكيد لا أحمل التحكيم الخسارة؛ الترجي يستحق الفوز والتأهل لأننا لم نقدم المستوى المطلوب الذي يؤهلنا للنهائي».

ويلتقى الترجى والفيصلي يوم الأحد المقبل في نهائي البطولة العربية للأندية.