الاتفاق يواجه الصفاقسي في نهائي دورة تبوك

ضرب فريق الاتفاق موعداً مع نظيره الصفاقسي التونسي في المباراة النهائية لدورة تبوك الدولية الثانية، يوم الأحد المقبل، بعد أن قسى على الاتحاد بثلاثية نظيفة، فيما حقق الصفاقسي فوزاً كبيراً على الوطني بثلاثة أهداف دون رد.

فعلى ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، قسى الاتفاق على نظيره الاتحاد بثلاثية نظيفة، إذ افتتح هزاع الهزاع التسجيل للاتفاق عند الدقيقة 7، قبل أن يضيف أحمد الإبراهيم الهدف الثاني عند الدقيقة 58، وحسم محمد الصيعري النتيجة بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 61.

وفي المجموعة الثانية خطف فريق الصفاقسي التونسي بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، بعد تغلبه على الوطني بثلاثة أهداف دون رد.

وافتتح مهاجم الفريق التونسي فراس الشواط أهداف المباراة برأسية جميلة في الدقيقة “42” ومع بداية الشوط الثاني عاد الوطني لتنظيم صفوفه من جديد بغية إدراك التعادل في وقت مبكر إلا أن الفريق اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع الكاميروني إيدي بويوم.

وتمكن مهاجم الصفاقسي علاء المرزوقي من إضافة الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 89 من تسديدة مباشرة، في حين تمكن نفس اللاعب من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 90 بعد متابعته لكرة عرضية أمام مرمى الوطني من كرة ثابتة.

الاتفاق والصفاقسي وجهاً لوجه في نهائي دورة تبوك

تأهل فريقا الاتفاق والصفاقسي التونسي إلى المباراة النهائية لدورة تبوك الدولية الثانية، عقب فوز الأول على الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد، وفوز الثاني على الوطني بثلاثة أهداف نظيفة.

فعلى ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، قسى الاتفاق على نظيره الاتحاد بثلاثية نظيفة، إذ افتتح هزاع الهزاع التسجيل للاتفاق عند الدقيقة 7، قبل أن يضيف أحمد الإبراهيم الهدف الثاني عند الدقيقة 58، وعزز محمد الصيعري النتيجة بهدف ثالث عند الدقيقة 61.

وهو الفوز الثاني على التوالي الذي يحققه الاتفاق في الدورة بعد تغلبه على الإسماعيلي المصري بهدفين دون رد ليتصدر مجموعته ويتأهل لمواجهة الصفاقسي التونسي يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية.

وفي المجموعة الثانية، خطف فريق الصفاقسي التونسي بطاقة التأهل إلى نهائي دورة تبوك الدولية بعد تغلبه على النادي الوطني بثلاثة أهداف نظيفة.

وافتتح مهاجم الفريق التونسي فراس الشواط أهداف المباراة برأسية جميلة في الدقيقة «42» باغتت حارس الوطني مسجلاً هدف الصفاقسي الأول.

ومع بداية الشوط الثاني عاد الوطني لتنظيم صفوفه من جديد بغية إدراك التعادل في وقت مبكر، إلا أن الفريق اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع الكاميروني إيدي بويوم، الأمر الذي أسهم في زيادة سيطرة الصفاقسي على مجريات هذا الشوط.

وتمكن مهاجم الصفاقسي علاء المرزوقي من إضافة الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 89 من تسديدة مباشرة، في حين تمكن نفس اللاعب من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 90 بعد متابعته لكرة عرضية أمام مرمى الوطني من كرة ثابتة.