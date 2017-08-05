نيمار: ميسي ليس له علاقة برحيلي من برشلونة

نفى المهاجم البرازيلي نيمار، المنتقل حديثاً إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة حول أن السبب الرئيس في رحيله عن برشلونة، يعود إلى رغبته في الخروج من ظل زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال نيمار، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: «ميسي لم يكن له أي دور في رحيلي عن برشلونة، على النقيض، لقد كان أحد الأسباب التي شجعتني على الانتقال إلى برشلونة، لأكون بجواره، فهو مثلي الأعلى».

وأضاف المهاجم البرازيلي: «لم أعان أي ضغوط في برشلونة، باستثناء الأسبوع الأول لي مع الفريق، لقد كنت عصبيًا، لأنني أتدرب مع مثلي الأعلى، ولكن بعد ذلك، لعبت بأعصاب هادئة، لأنني بجوار الأفضل، وكل لاعب يتمنى اللعب بجوار الأفضل، لكي يفوز بالبطولات».

واختتم نيمار حديثه، قائلاً: «أشكر ميسي، لأنه استقبلني بشكل رائع منذ اليوم الأول لي في برشلونة، وتعلمت كثيرًا منه على مدار 4 مواسم، ولكن أنا حاليًا بصفوف باريس سان جيرمان، ودوري مساعدة زملائي على الفوز بالبطولات قدر الإمكان».