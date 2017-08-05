تشلسي يفقد هازارد أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية

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وكالاتالشرق

أكد أنطونيو كونتي مدرب فريق تشلسي الإنجليزي أن لاعبيه إدين هازارد وتيموتي باكايوكو سيغيبان عن مباراة أرسنال يوم الأحد في كأس الدرع الخيرية.
وتحدث مدرب يوفنتوس السابق عن استعدادات فريقه لمواجهة المدفعجية على ملعب ويمبلي في انطلاق الموسم الجديد.
وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي: «نريد الفوز في أول مباراة لنا في الموسم الجديد. أريد رؤية لقاء جيد من قبل اللاعبين من أجل الجمهور».
وسيغيب هازارد وباكايوكو أيضا عن مباراة البلوز الأولى في حملة الدفاع عن لقب الدوري أمام بيرنلي الأسبوع المقبل.
ولم تكتمل لياقة اللاعبين بعد الإصابة التي تعرضا لها مع نهاية الموسم الماضي، فلم يتعاف أزار نهائيا من إصابة في الكاحل، بينما خضع باكايوكو لعملية جراحية في الركبة منعته من الاستعداد الأمثل للموسم الجديد.
وشدد كونتي على أنه لن يعتمد على الثنائي الهجومي ألفارو موراتا وميتشي باتشوايي معا في الخط الأمامي للفريق الموسم المقبل.

الشرق  |  وكالات
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