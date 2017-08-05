فيصل الربدي يحصد ذهب بطولة عمان الدولية

حقق فيصل الربدي لاعب المنتخب السعودي للتنس للشباب، إنجازاً جديداً بعد فوزه في نهائي الفردي والزوجي معاً وكأس البطولة والميدالية الذهبية لبطولة عمّان الأولى الدولية للتنس، التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية عقب فوزه في المبارة النهائية أمام التونسي محمد بن علي بنتيجة متميزة بمجموعتين مقابل لاشيء 6/2 6/2 حيث أظهر مستوى فنيا عاليا حاز على رضى جميع متابعي المباراة وضمن30 نقطة دولية في رصيده.

ويعتبر الربدي أول لاعب سعودي يفوز في نهائي بطولة عمان الدولية للشباب، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للتنس، حيث فاز في الدور الأول على اللاعب الباكستاني حارس عرفان الحق بمجموعتين مقابل لاشيء 6/2 6/0 ومن ثم محطته للوصول إلى لدور الثمانية والنقلة الكبيرة والفوز القوي أمام المصنف الثالث في البطولة التونسي إسكندر بن عبدالله بنتيجة مجموعتين مقابل لاشيء 6/3 7/5.

الربدي وصل إلى دور الأربعة بجدارة بفوزه على لاعب الأردن الأول عبدالله شلبية بنتيجة مجموعتين مقابل لاشيء 6/3 6/3، ثم فاز في نصف النهائي على اللاعب اليوناني باريسبنتوسيس وهو المصنف الثاني على البطولة والمصنف 490 عالمياً بنتيجة مميزة بمجموعتين مقابل لاشيء 6/3 6/4.

كما فاز أيضاً في نهائي الزوجي مع زميله الإماراتي فارس الجناحي على الزوجي اليوناني باريسبنتوسيس و كريستوسداغليس المصنفين ثانياً في فئة الزوجي بنتيجة قوية جداً بمجموعتين مقابل لاشيء 6/2 6/2ليضمن الربدي حصوله 20 نقطة دولية في رصيده وبمجموع إجمالي 50 نقطة في تصنيف الاتحاد الدولي للتنس الذي سيصدر يوم الإثنين المقبل.

من جهته قال توفيق معافا رئيس الاتحاد السعودي للتنس أن هذا الإنجاز أتى نتيجة العزيمة والتخطيط الجيد وأن جميع لاعبي المنتخب السعودي شاركوا في معسكرات إعدادية داخلية وخارجية تخللتها مباريات ساهمت في ارتقاء مستواهم الفني. لجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية السعودية والاتحاد السعودي للتنس وضعا عديدا من الحوافز التشجيعية التي تصب في مصلحة اللاعبين أصحاب الإنجازات المحلية والخارجية، مما ساعد اللاعبين النخبة على تقديم أداء عال في البطولات الدولية لرفع علم المملكة خفاقاً وعالياً.

ويعتبر اللاعب الربدي أحد لاعبي النخبة الذين شاركوا في المعسكر الخارجي بإسبانيا في أكاديمية خوان كارلوس فيريرو، وقد شهد أداء الربدي الفني والتكتيكي تطوراً خلال البرنامج الصيفي الذي أعده الاتحاد السعودي لمنتخبات التنس، استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية الـخامسة للصالات المغلقة -عشق آباد 2017، حيث حصل على الميدالية البرونزية الشهر الماضي مع زميله لاعب المنتخب السعودي عبدالعزيز البيوك في البطولة الدولية للشباب بنيروبي بدولة كينيا.