الصحة تحذر من أشعة الشمس

حذرت وزارة الصحة من خطورة التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الصيف.

وقالت (واس) اليوم السبت، إن الوزارة، بينت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر، مضار التعرض لأشعة الشمس التي قد تحدث للإنسان ومنها خطورة الإصابة بسرطان الجلد وظهور تجاعيد وتصبغات جلدية، بالإضافة إلى حدوث مشاكل في العين مثل الماء الأزرق وكذلك الإصابة بضربة شمس وحصول حروق وجفاف البشرة.

وشدّدت “الصحة” على ضرورة توخي الحذر وإتباع طرق الوقاية من مخاطر التعرض لأشعة الشمس وذلك من خلال استخدام واقي الشمس، والبقاء في الظل ما بين الساعة الـ11 صباحاً وحتى الـ3 عصراً، وتغطية الرأس بالقبعة أو المظلة الشمسية، وإرتداء النظارة الشمسية، وكذلك إرتداء الملابس الطويلة التي تقي من الشمس، إضافةً إلى الإكثار من شرب السوائل.